19-летний россиянин напал на украинца: его ждало скорое наказание

Несмотря на то, что россияне жалуются на якобы проявления "русофобии", сами же оскорбляют других людей, проявляют ксенофобию и язык вражды. Один из таких случаев произошел во время игры в Counter-Strike 2, где россиянин оскорбил украинского игрока, вспомнив о войне в Украине.



Российского игрока Counter-Strike 2 наказали за язык вражды. Фото из открытых источников

Во время игры Counter-Strike 2 на платформе Faceit, используемой профессиональными игроками для соревнований между официальными встречами, произошел инцидент связанный с россиянином. 19-летний Вадим "YumsaN" Торопинин словесно обидел своего соперника украинского игрока Богдана "Bodik" Настыча.

Это произошло после того, как Bodik в игре Counter-Strike 2 ликвидировал персонажа YumsaN и выстрелил ему в голову.

"Давай обстреливай труп, как обстреляли твой дом", – нервно отреагировал российский игрок в прямом эфире.

Отметим, что дом украинского игрока Богдана "Bodik" Настыча действительно был уничтожен российской армией во время войны в Украине.

Заявление россиянина не прошло без внимания киберспортивного сообщества. Украинский киберспортивный аналитик и комментатор Александр "petr1k" Петрык пожаловался на российского игрока. Его ждало скорое наказание – Вадим "YumsaN" Торопинин был заблокирован на платформе Faceit за язык вражды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском пропагандисте, который жалуется на якобы присутствие "русофобии" на Западе, а впоследствии пригрозил странам, что Россия "не будет с ними играть".

Также "Комментарии" писали о россиянах, обвинивших австралийских политиков в "русофобии" и запретивших им въезд в РФ.