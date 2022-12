В 2022 году индустрия видеоигр снова возобновилась по сравнению с предыдущими несколькими годами, где была пандемия и постоянные задержки в презентации новых продуктов. В этом году вышло в разы больше новых видеоигр, а портал "Комментарии" со ссылкой на New York Times представляет 10 лучших видеоигр 2022 года.

God of War: Ragnarok признана лучшей игрой года. Фото: из открытых источников

New York Times отмечает, что большинство видеоигр, выходивших в 2022 году, содержали в себе признаки апокалипсиса, где постоянно присутствует конец света. Издание утверждает, что пандемия, война России против Украины, постоянные нарушения прав человека побуждали разработчиков создать видеоигры, помогающие совместно бороться против зла и оставаться на связи.

На третьем месте в рейтинге попала игра The Quarry. Это интерактивная игра в стиле survival horror. Где игрок должен управлять девятью разными персонажами, которые должны пережить ночь в карьере.

Издание New York Times второе место предоставило игре Horizon: Forbidden West. Это ролевой боевик в постапокалиптическом мире, где игрок играет за девушку охотницу с именем Элой.

На первом месте в рейтинге 10 лучших видеоигр 2022 года оказалась игра God of War: Ragnarok. Это приключенческая игра, являющаяся девятой частью серии игр God of War. В God of War: Ragnarok игрок берет на себя роль греческого бога войны Кратоса, попадающего в миры скандинавской мифологии.

Полный список 10 лучших видеоигр 2022 года от New York Times выглядит так:

1. God of War: Ragnarok

2. Horizon: Forbidden West

3. The Quarry

4. Elden Ring

5. Stray

6. The Last of Us Part 1

7. Sifu

8. Resident Evil Village: Shadows of Rose

9. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

10. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Microsoft обнародовала дату выхода GTA 6.

Также " Комментарии" писали о возможности бесплатно получить игровую консоль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!