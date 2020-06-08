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Компания Sony представит игры для своей новой игровой консоли

Предыдущая презентация была отменена из-за массовых протестов на територии США

8 июня 2020, 23:49
Автор:

Зинченко Павел
Компания Sony представит игры для своей новой игровой консоли

Компания Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на четверг, 11 июня. Мероприятие откроет первый обзор игр для новой игровой консоли и будет транслироваться на YouTube и Twitch. Сперва мероприятие было запланировано на 4 июня, но Sony отложила игровую презентацию из-за волнений и протестов по поводу убийства Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса. 

Мероприятие Sony PS5 запланировано на "чуть больше часа", по словам Джима Райана, президента и генерального директора Sony Interactive Entertainment. Райан также обещает, что событие, посвященное открытию игр, является частью серии обновлений для PS5 и что "у нас еще будет много чем поделиться с вами".

Первые подробности о PlayStation 5 были объявлены в апреле 2019 года, когда ведущий системный архитектор Марк Черни изложил спецификации системы консоли Wired. Позже Sony подтвердила окно выпуска PS5: праздничные дни 2020 года - дата, которую компания недавно подтвердила.

С тех пор Sony постепенно выпускает больше информации о PlayStation следующего поколения. На выставке потребительской электроники CES 2020 компания продемонстрировала логотип PS5, который выглядел знакомым. В марте Черни предоставил дополнительную информацию о процессоре, графическом процессоре, внутреннем хранилище и других аппаратных функциях PS5. Позже Sony представила контроллер PS5, DualSense. А в мае впервые была представлена графика PlayStation следующего поколения благодаря представлению Epic Games о Unreal Engine 5.

Как сообщало издание "Комментарии", Австралия оштрафовала Sony на 2,4 млрд долларов.


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Источник: https://www.polygon.com/2020/6/8/21283851/ps5-games-release-date-reveal-event-sony-playstation-5
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