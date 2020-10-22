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Kojima Productions начинает работать над созданием новой игры: подробности неизвестны

Хидео Кодзима уже намекал ранее о начале работы над новым проектом

сегодня, 18:30
Автор:

Павел Зинченко

Игра Death Stranding не смогла стать хитом, но Хидео Кодзима не потерял присутствия духа, и уже намекал на создание новой игры, интригуя фанатов фотографиями с рабочего места. Теперь же все стало известно официально — Kojima Productions работает над новым проектом. Об этом сообщает gagadget.

Kojima Productions начинает работать над созданием новой игры: подробности неизвестны

Kojima Productions объявила о новом проекте

Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Twitter, и призвала талантливых разработчиков присоединиться к офису в Токио. Если знаете японский и умеете писать, рисовать, сочинять музыку или программировать, то заходите на официальный сайт Kojima Productions и смотрите, чем вы можете быть полезны.

На данный момент неизвестно ничего о том, что нас ожидает. Компания только объявила, что включается в работу над новым проектом и ищет специалистов. Учитывая, что Kojima Productions ищет в команду геймдизайнера, пока можно лишь сказать, что речь идет именно об игре.

Возможно, Кодзима даже взялся за Death Stranding 2. Дизайнер ранее сообщал, что если и будет делать сиквел, то это не будет прямое продолжение, а скорее сделанная с нуля игра. Также Кодзима рассказал, что хочет заняться более мелкими или эпизодическими играми.

Как сообщало издание "Комментарии", еще одна игра получила королевскую битву.


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