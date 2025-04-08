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Илон Маск оконфузился во время прямой трансляции

Геймеры раскритиковали миллиардера Илона Маска во время трансляции игры Path of Exile 2

сегодня, 09:30
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Автор:
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Slava Kot

Илон Маск решил продемонстрировать возможности спутникового интернета Starlink в воздухе, однако подвергся резкой критике от геймеров. Во время прямой трансляции игры Path of Exile 2 Илон Маск показал свое неумение, несмотря на то, что называл себя одним из лучших в этой игре.

Илон Маск оконфузился во время прямой трансляции

Илон Маск. Фото из открытых источников

5 марта Маск вышел в прямой эфир с борта частного самолета, оснащенного терминалом Starlink, чтобы наглядно показать, как работает высокоскоростной спутниковый интернет в полете. Однако вместо увлечения техническими возможностями аудитория больше обратила внимание на игровые навыки Маска, а точнее на их отсутствие.

Path of Exile 2 – это динамичная ролевая игра в жанре экшн-RPG, известная своей сложностью и высокими требованиями к мастерству игроков. Маск давно заявлял, что он один из лучших геймеров, однако на трансляции миллиардер выглядел посредственным игроком. Действия Маска вызвали шквал критики в геймерском сообществе.

"Вы разрушили страну, как разрушили все свои браки", – писал один из игроков в чате.

Другой добавил, что у Маска нет настоящих друзей и он "умрет в одиночестве". Также игроки критиковали нелогичность действий Маска в игре, который потерпел поражение во время битвы с первым боссом. Кроме того, геймеров удивило, что Маск не включил режим "Не беспокоить", чтобы скрыть поток негативных комментариев.

Несмотря на то, что Маск позже удалил запись трансляции, пользователи успели сохранить и опубликовать фрагменты эфира.

Ранее Маск неоднократно заявлял, что он является одним из лучших игроков в Diablo 4 и Path of Exile 2. Однако игровое сообщество заподозрило, что миллиардер платил некоторым геймерам за прокачку своих персонажей в этих играх.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп забрал у Илона Маска более 30 миллиардов долларов.

Также "Комментарии" писали о 10 самых популярных играх на PS.



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Источник: https://www.404media.co/elon-musk-is-hounded-by-haters-in-path-of-exile-2-chat/
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