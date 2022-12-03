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Игровая консоль бесплатно. Что необходимо сделать

Valve раздаст десятки Steam Deck за просмотр Game Awards. Вот что вам нужно сделать

сегодня, 22:10
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Автор:

Slava Kot

В 2022 году американская компания, разрабатывающая видеоигры является одним из главных спонсоров The Game Awards, которая награждает всех в индустрии видеоигр. У игроков есть повод для радости – за каждую минуту трансляции Valve будет раздавать игровую консоль Steam Deck. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter церемонии The Game Awards.

Игровая консоль бесплатно. Что необходимо сделать

Игровая консоль Steam Deck. Фото: с открытых источников

The Game Awards – это аналог оскара в мире видеоигр. Одна из самых больших церемоний, которая награждает разработчиков за последние 12 месяцев. Компания Valve объявила, что будет раздавать игровые консоли Steam Deck за каждую минуту трансляции The Game Awards.

Чтобы иметь шанс выиграть консоль, необходимо зарегистрируйтесь для участия в розыгрыше в Steam, войдя с помощью своего аккаунта. Трансляцию придется смотреть на платформе Valve или Steam.tv.

Однако, в розыгрыше принимают участие люди, купившие что угодно у Steam с 14 ноября 2021 года по 14 ноября 2022 года. Это сделано для защиты от тех, кто мог создать новые учетные записи для розыгрыша.

Steam Deck – это новая игровая консоль от компании Valve Corporation, вышедшей на рынок в начале февраля 2022 года. Консоль Steam Deck получила положительные отзывы и хорошо продается на игровых рынках.

Ориентировочная цена Steam Deck составляет 399 долларов за базовую модель и 649 долларов за полную.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда выйдет новая часть легендарной игры Grand Theft Auto VI.

Также "Комментарии" писали о том, как бы выглядели украинские политики, будь они персонажами аниме.



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Источник: https://twitter.com/thegameawards/status/1598098331053355008
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