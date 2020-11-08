Хакери взломали известного производителя видеоигр

Производитель видеоигр Capcom заявил, что в начале этой недели его компьютерные системы были взломаны в ходе кибератаки, поразившей игровую индустрию. Эта японская фирма стоит за такими крупными франшизами, как Resident Evil, Street Fighter и Mega Man.

ФОТО: Daily Media Spot

Компания сообщила, что работа некоторых из ее внутренних сетей была приостановлена "из-за несанкционированного доступа" извне. Также было сказано, что "в настоящее время" не было никаких признаков доступа к информации о клиентах.

Компания заметила атаку после того, как в ее внутренних сетях начали возникать проблемы, которые затронули ее электронную почту и серверы, на которых она хранит файлы, говорится в заявлении.



"Capcom выражает глубочайшее сожаление по поводу любых неудобств, которые хакерская атака может причинить различным заинтересованным сторонам", — говорится в сообщении компании.

Онлайн-игровой процесс и веб-сайты не пострадали. Расследование продолжается. Capcom не сообщила, к чему был открыт доступ и были ли украдены какие-либо материалы.



Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали сайт Нацполиции Украины: возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!