Хакери взломали известного производителя видеоигр

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Павел Зинченко
Производитель видеоигр Capcom заявил, что в начале этой недели его компьютерные системы были взломаны в ходе кибератаки, поразившей игровую индустрию. Эта японская фирма стоит за такими крупными франшизами, как Resident Evil, Street Fighter и Mega Man.
ФОТО: Daily Media Spot
Компания сообщила, что работа некоторых из ее внутренних сетей была приостановлена "из-за несанкционированного доступа" извне. Также было сказано, что "в настоящее время" не было никаких признаков доступа к информации о клиентах.
Компания заметила атаку после того, как в ее внутренних сетях начали возникать проблемы, которые затронули ее электронную почту и серверы, на которых она хранит файлы, говорится в заявлении.
Онлайн-игровой процесс и веб-сайты не пострадали. Расследование продолжается. Capcom не сообщила, к чему был открыт доступ и были ли украдены какие-либо материалы.
Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали сайт Нацполиции Украины: возбуждено уголовное дело.
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