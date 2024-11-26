Геймер вызвал на реальный бой миллиардера из-за плохого интернета: тот согласился

Геймер под ником JimmyBLLT выразил свое возмущение по поводу перебоев в интернете обвинив в этом владельца телекоммуникационного гиганта Iliad Ксавье Ниэля и вызвав его на реальный бой. Спустя время миллиардер ответил и неожиданно согласился на поединок.

Ксавьер Ниэль ответил на вызов геймера. Фото из открытых источников

Игрок в Twitter подверг критике постоянные "лаги" (задержка сигнала во время игры) в Call of Duty. В гневе он предложил миллиардеру Ксавье Ниэлю выйти на бой на парковке супермаркета Lidl.

"Ксавье Ниэль, я ненавижу тебя. Я предлагаю бой 1 на 1 перед Lidl на улице Сент в Марселе", — написал геймер под ником JimmyBLLT.

К общему удивлению, через несколько месяцев миллиардер Ксавье Ниэль не только увидел сообщение, но и ответил на него и согласился на бой с геймером.

"Я жду", — написал бизнесмен в Twitter, опубликовав селфи возле супермаркета Lidl, куда для поединка раньше его вызвал игрок.

После того, как геймер быстро извинился, Ксавье Ниэль опубликовал новое видео, на котором он возле супермаркета спрашивает игрока Call of Duty: "Где ты?! Давай! Хочешь встретить меня на автостоянке?!"

Несмотря на громкое заявление, геймер так и не явился на вызов миллиардера, указывая на температуру и боль в животе. Интернет-пользователи быстро отреагировали мемами и начали шутить о "пропавшем герое".

Ксавье Ниэль инвестировал в телекоммуникационные компании в девяти странах Европы, доходы от которых составляют более 10 млрд евро. Он женат на Дельфин Арно, исполнительном директоре Dior и исполнительной вице-президентке Louis Vuitton. Ее отец – мультимиллиардер Бернар Арно, один из самых богатых людей мира.

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