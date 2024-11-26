Геймер вызвал на реальный бой миллиардера из-за плохого интернета: тот согласился

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Slava Kot
Геймер под ником JimmyBLLT выразил свое возмущение по поводу перебоев в интернете обвинив в этом владельца телекоммуникационного гиганта Iliad Ксавье Ниэля и вызвав его на реальный бой. Спустя время миллиардер ответил и неожиданно согласился на поединок.
Ксавьер Ниэль ответил на вызов геймера. Фото из открытых источников
Игрок в Twitter подверг критике постоянные "лаги" (задержка сигнала во время игры) в Call of Duty. В гневе он предложил миллиардеру Ксавье Ниэлю выйти на бой на парковке супермаркета Lidl.
К общему удивлению, через несколько месяцев миллиардер Ксавье Ниэль не только увидел сообщение, но и ответил на него и согласился на бой с геймером.
После того, как геймер быстро извинился, Ксавье Ниэль опубликовал новое видео, на котором он возле супермаркета спрашивает игрока Call of Duty: "Где ты?! Давай! Хочешь встретить меня на автостоянке?!"
Несмотря на громкое заявление, геймер так и не явился на вызов миллиардера, указывая на температуру и боль в животе. Интернет-пользователи быстро отреагировали мемами и начали шутить о "пропавшем герое".
Ксавье Ниэль инвестировал в телекоммуникационные компании в девяти странах Европы, доходы от которых составляют более 10 млрд евро. Он женат на Дельфин Арно, исполнительном директоре Dior и исполнительной вице-президентке Louis Vuitton. Ее отец – мультимиллиардер Бернар Арно, один из самых богатых людей мира.
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