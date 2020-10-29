Electronic Arts будут штрафовать каждую неделю: всему виной лутбоксы

Нидерландский суд начал наступление на компанию Electronic Arts, признав лутбоксы в FIFA незаконной разновидностью азартных игр. Об этом сообщает издание gagadget.

Electronic Arts будут штрафовать

По сообщениям нидерландское издание nu.nl, местный суд признал, что наборы с футболистами в FIFA Ultimate Team нарушают "Закон об азартных играх". В результате Electronic Arts обязали отключить лутбоксы в данном режиме на территории Нидерландов. В противном случае компанию ожидает крупный штраф, который она должна будет выплачивать каждую неделю.

По словам VGC, суд дал компании три недели, чтобы выполнить указания. После этого срока каждую неделю главный офис и подразделение EA в Швейцарии будут штрафовать на €250 тысяч. Теперь компании придется выплачивать €500 тысяч каждую неделю. Общая сумма штрафа может достичь €5 миллионов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель EA в странах Бенилюкса Дирк Шолинг заявил, что компания не согласна с решением и будет подавать апелляцию.

Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts разрабатывает мобильную версию популярной игры.

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