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Заряжается от человеческого тела: в Нидерландах создали уникальный гаджет

Нидерландские ученые усовершенствовали портативное устройство Game Boy 1989 года

сегодня, 18:59
Автор:

Павел Зинченко

Исследователи из Северо-Западного университета в партнерстве с Делфтским технологическим университетом в Нидерландах (TU Delft) раздвинули границы портативного дизайна и создали первый существующий Game Boy без батарей на основе оригинальной версии 1989 года. Об этом сообщает официальный сайт Северо-Западного университета.

"Это первое интерактивное устройство без батареи, которое получает энергию от действий пользователя. Когда вы нажимаете кнопку, устройство преобразует эту энергию в то, что поддерживает ваши игры", - рассказал Джозия Хестер из Северо-Западного университета, доцент кафедры электрики, информатики и компьютерной инженерии.

Заряжается от человеческого тела: в Нидерландах создали уникальный гаджет

Созданный Game Boy представляет собой "энергозависимую игровую платформу" или ENGAGE, которая похожа на оригинальный Game Boy 1989 года, но оснащена набором солнечных панелей, прикрепленных к передней части корпуса. Чтобы воссоздать ощущение оригинального Game Boy, Хестеру и его команде пришлось найти способ собирать и перерабатывать энергию для включения системы гаджета.

В конечном итоге все аппаратное и программное обеспечение системы было спроектировано с нуля так, чтобы быть энергоэффективными. Также были добавлены новые функции, помогающие бороться с перебоями в подаче электроэнергии.  Для исследовательской группы это еще один шаг к созданию энергоэффективной технологии без необходимости использования дорогостоящих батарей.

Как сообщало издание "Комментарии", тайванская компания представила гаджеты для экстремальных условий.


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