Xiaomi представила два новых ноутбука Mi Notebook по цене от 554 долларов

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Антон Корнилов
Всемирно известная технологическая компания Xiaomi представила
два своих новых ноутбука Mi Notebook
14 и Mi Notebook
14 Horizon Edition,
которые отличаются дизайном и внутренним оснащением. Об этом сообщили в
технологическом издании DTF.
Тонкий корпус обоих ноутбуков выполнен из алюминия, при этом
рамки экрана широкие. Среди модификаций процессоры Intel Core i5-1021U с накопителем SSD на
256 или 512 ГБ. Младшая модель обойдется в 42 тысячи рупий (около 15,2 тысячи
гривень), а старшая с дискретной видеокартой GeForce MX250 будет стоить 48 тысяч рупий (около
19,2 тысячи гривень).
Эксперты сравнивают новые ноутбуки Xiaomi с
моделями дочернего бренда RedmiBook
14 Enhanced Edition,
который в рознице стоит дороже новинок. Версию Mi Notebook 14 Horizon Edition будут
продавать в премиальном корпусе из специального сплава и тонкими рамками
экрана.
В старшей версии всего две версии с тем же процессором i5, видеокартой GeForce MX 350, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Старшая версия получила Intel Core i7-10510U.
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