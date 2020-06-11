Xiaomi представила два новых ноутбука Mi Notebook по цене от 554 долларов

Всемирно известная технологическая компания Xiaomi представила два своих новых ноутбука Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition, которые отличаются дизайном и внутренним оснащением. Об этом сообщили в технологическом издании DTF.

Тонкий корпус обоих ноутбуков выполнен из алюминия, при этом рамки экрана широкие. Среди модификаций процессоры Intel Core i5-1021U с накопителем SSD на 256 или 512 ГБ. Младшая модель обойдется в 42 тысячи рупий (около 15,2 тысячи гривень), а старшая с дискретной видеокартой GeForce MX250 будет стоить 48 тысяч рупий (около 19,2 тысячи гривень).

Эксперты сравнивают новые ноутбуки Xiaomi с моделями дочернего бренда RedmiBook 14 Enhanced Edition, который в рознице стоит дороже новинок. Версию Mi Notebook 14 Horizon Edition будут продавать в премиальном корпусе из специального сплава и тонкими рамками экрана.

В старшей версии всего две версии с тем же процессором i5, видеокартой GeForce MX 350, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Старшая версия получила Intel Core i7-10510U.

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