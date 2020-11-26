Время пробовать что-то новое: известный автопроизводитель создал собственные наушники

Вдохновленный дизайном и материалами легендарных итальянских суперкаров, производитель аудиосистем премиум-класса Master & Dynamic представил в сотрудничестве с Automobili Lamborghini новую стильную линейку наушнико, которые обязательно прийдут по вкусу людям, любящим стиль и скорость.

ФОТО: beautiful life

Изготовленные из лучших материалов, таких как алькантара, сапфировое стекло, итальянский ацетат, анодированный алюминий и нержавеющая сталь, три уникальных цветовых решения сделают свой первый дебют, украшенный снаружи мотивом Lamborghini "Y".

"Звук перекликается с Lamborghini: несравненный шум и грохот двигателя Lamborghini с наддувом обладают очень чувственной и эмоциональной привлекательностью. Сочетание дизайна, изысканности и технологий для обеспечения чистоты звука — талант, которым обладают Lamborghini и Master & Dynamic", — поделилась в пресс-релизе Катя Басси, директор по маркетингу и коммуникациям Automobili Lamborghini.

Коллекция Master & Dynamic X Lamborghini теперь доступна в интернет-магазинах Lamborghini и Master & Dynamic. Наушники MW65 будут стоить 549 долларов, а наушники MW07 PLUS — 349 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа.

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