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Теперь никто не потеряется: Google Maps вернулось на Apple Watch

Навигационная платформа Google использует тактильные ощущения Apple Watch для предоставления рекомендаций

сегодня, 11:45
Автор:

Павел Зинченко

Google Maps официально вернулось на Apple Watch, а в последнем обновлении в среду вновь появилась поддержка watchOS. Об этом сообщает информационное издание Apple Insider.

Теперь никто не потеряется: Google Maps вернулось на Apple Watch

Google впервые объявил, что Google Maps вернется на носимые устройства Apple в августе. Ранее существовало приложение Google Maps для Apple Watch, но Google прекратил поддержку watchOS в 2017 году. С 9 сентября и с последним обновлением версии 5.51 Google Maps для Apple Watch теперь доступно в App Store.

Приложение представляет собой обновленную версию исходной платформы watchOS с упором на пошаговые инструкции и расчетное время прибытия. Как и Apple Maps, навигационная платформа Google также использует преимущества тактильных ощущений Apple Watch для предоставления рекомендаций.

Пользователи не смогут вводить адреса или местоположения непосредственно с носимого устройства, но смогут получить доступ к ранее сохраненным местам или продолжить путешествие, начатое на iPhone.

Как сообщало издание "Комментарии", смарт-часы Apple Watch будут предупреждать о панических атаках.


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