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Spotify заявил об официальном запуске в Украине: когда сервис заработает в нашей стране

Spotify в Украине предусмотрел несколько специальных функций для жителей нашей страны

сегодня, 21:39
Автор:

Татьяна Веремеева
Spotify заявил об официальном запуске в Украине: когда сервис заработает в нашей стране

Музыкальный стриминговый сервис Spotify будет работать в Украине. В пресс-службе компании сообщили, что в нашей стране он станет доступным уже с завтрашнего дня – с 15 июля. Украинцы смогут получить как бесплатный доступ, так и по премиум-подписке. Об этом пишет "Новое время".

Spotify также запускают в 12 странах, среди которых Молдова, Казахстан, Беларусь, Россия, Албания, Хорватия, Черногория и Сербия. По словам управляющего директора компании в Центральной Европе Майкл Краузе, доступ к музе с разных уголков мира смогут получить более 250 фанатов музыки, а местные исполнители смогут донести свое творчество до любителей музыки с разных стран.

Пакет Spotify Premium, который предусматривает доступ к полному пакету услуг, обойдется в 4,99 долл. в месяц. Spotify Premium для семьи, доступ к которому одновременно могут получить до 6 человек, будет стоить 7,99 долл. в месяц. Сервис предлагает и новый тариф Spotify DUO, который обойдется в 6,49 долл. и позволит получить доступ не только к стандартному премиум пакету, но и в нем можно создать автоматически обновляемый плейлист с музыкой, которая понравится обоим.

Для нашей страны в Spotify предусмотрели несколько функций:

- бесплатный доступ для пользователей по всей стране;
- плейлисты специально для украинских пользователей;
- This is плейлисты популярных украинских артистов;
- персональные музыкальные рекомендации;
интеграция с Instagram;
- Spotify for artists (платформа для исполнителей, которая позволяет отслеживать статистику по релизам).

Напомним, более 30 тысяч пользователей музыкального онлайн-сервиса Spotify по всему миру каждую секунду включают одну и ту же песню. Когда об этом узнали разработчики, они решили запустить креативный сайт Listening Together, который показывает на карте людей, одновременно слушающих одинаковые фрагменты музыкальных треков


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