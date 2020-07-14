Spotify заявил об официальном запуске в Украине: когда сервис заработает в нашей стране

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Татьяна Веремеева
Музыкальный стриминговый сервис Spotify будет работать в Украине. В
пресс-службе компании сообщили, что в нашей стране он станет доступным уже с
завтрашнего дня – с 15 июля. Украинцы смогут получить как бесплатный доступ,
так и по премиум-подписке. Об этом пишет "Новое время".
Spotify также запускают в 12 странах, среди которых Молдова, Казахстан,
Беларусь, Россия, Албания, Хорватия, Черногория и Сербия. По словам
управляющего директора компании в Центральной Европе Майкл Краузе, доступ к
музе с разных уголков мира смогут получить более 250 фанатов музыки, а местные
исполнители смогут донести свое творчество до любителей музыки с разных стран.
Пакет Spotify Premium, который предусматривает доступ к полному пакету
услуг, обойдется в 4,99 долл. в месяц. Spotify Premium для семьи, доступ к
которому одновременно могут получить до 6 человек, будет стоить 7,99 долл. в
месяц. Сервис предлагает и новый тариф Spotify DUO, который обойдется в 6,49
долл. и позволит получить доступ не только к стандартному премиум пакету, но и
в нем можно создать автоматически обновляемый плейлист с музыкой, которая
понравится обоим.
Для нашей страны в Spotify предусмотрели несколько функций:
- бесплатный доступ для пользователей по всей стране;
- плейлисты специально для украинских пользователей;
- This is плейлисты популярных украинских артистов;
- персональные музыкальные рекомендации;
интеграция с Instagram;
- Spotify for artists (платформа для исполнителей, которая позволяет отслеживать статистику по релизам).
Напомним,
более 30 тысяч пользователей музыкального онлайн-сервиса Spotify по всему миру
каждую секунду включают
одну и ту же песню. Когда об этом узнали разработчики, они решили запустить
креативный сайт Listening Together, который показывает на карте людей, одновременно слушающих одинаковые фрагменты музыкальных треков
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