Список самых популярных устройств Apple среди пользователей

В недавнем обновлении традиционного рейтинга устройств Apple, разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили анализ пользовательских предпочтений среди техники американского производителя. Исследование, охватившее широкий спектр устройств, включая как смартфоны, так и планшеты, выявило интересный тренд среди поклонников продукции — наивысшую оценку получили модели, производство которых уже прекращено.

Рейтинг любимых устройств Apple

На вершине "яблочного" Олимпа уверенно обосновался 10,5-дюймовый iPad Pro второго поколения, собравший 96,69% положительных откликов среди пользователей. Данный планшет, несмотря на прекращение производства, по-прежнему ценится за высокую производительность и оптимальный размер экрана, обеспечивающий комфортное использование в различных сценариях.

Следующим в списке оказался iPad Air четвертого поколения, дебютировавший в 2020 году, с показателем в 96,43%. Этот планшет заслужил признание пользователей за счет сочетания мощных технических характеристик, современного дизайна и отличного качества изображения.

Среди смартфонов на первое место вырвался iPhone 12 mini, набравший 95,97% положительных реакций. Уникальность этой модели заключается в ее компактности: с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем и удобством управления одной рукой, этот смартфон стал идеальным выбором для тех, кто ценит мобильность и эргономичность. Помимо размера, внимание привлекает и мощность устройства, благодаря чипу, считавшемуся самым продвинутым в 2020 году, и оптимальной двойной камере на 12 мегапикселей.

На втором месте среди смартфонов разместился iPhone SE второго поколения, удостоенный 95,01% положительных отзывов. Этот аппарат выделяется на фоне других моделей благодаря своей непохожести: с экраном всего в 4,7 дюйма и дизайном, который многие считают не самым современным. Однако его компактные размеры и удобство использования сделали его излюбленным выбором для многих пользователей.

Таким образом, результаты последнего исследования AnTuTu подчеркивают тенденцию среди потребителей продукции Apple к выбору устройств, сочетающих в себе компактность, мощность и удобство использования. Несмотря на стремительное развитие технологий и появление новых моделей, раритетные устройства по-прежнему сохраняют свою актуальность и любовь пользователей, подтверждая тезис о том, что истинное качество устройств тестируется не временем их пребывания на рынке, а удовлетворенностью и верностью конечных пользователей.