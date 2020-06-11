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Главная Новости IT гаджет Самым первым в мире смарт-часам исполнилось 22 года
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Самым первым в мире смарт-часам исполнилось 22 года

Основными функциями первых в мире смарт-часов были игры, калькулятор и записная книжка

сегодня, 14:46
Автор:

Зинченко Павел
Самым первым в мире смарт-часам исполнилось 22 года

В этот день в 1998 году Seiko выпустила на рынок часы Ruputer, весьма достойно претендующие на звание первых в мире "умных" часов. Оглядываясь назад на несколько обзоров, которые все еще доступны в Интернете, самым удивительным является то, как мало что изменилось в том, что создается теперь. Проблемы размера, времени работы от батареи и полезности, которые преследовали такие машины 22 года назад, - это те же проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Ruputer, позже известный как OnHand PC, были первыми потребительскими часами, которые могли запускать приложения и подключаться к ПК через док-станцию. Благодаря восьмистороннему джойстику под экраном, пользователь мог писать заметки, назначать встречи в календаре и обновлять свой список дел. Можно было также записывать свои расходы, играть в игры и пользоваться калькулятором. И это с помощью часов на запястье.

В современном мире у большинства "умных" часов срок службы батареи измеряется часами или днями, особенно у крупных флагманских носимых устройств. Однако Ruputer даже не поставлялся с перезаряжаемым элементом, а использовал пару стандартных батарей для часов CR2025. Если пользователь активировал агрессивную систему управления питанием, он мог бы получить три месяца в режиме ожидания. Но если он делал что-либо, кроме проверки времени, эта цифра могла упасть до 30 часов работы. Затем следовало менять батарейки.

Мысль о том, что часы заменят наши дневники и адресные книги, давно ушла на второй план. Теперь это в основном фитнес-трекеры, которые в качестве второго экрана для наших телефонов используют двойную функцию. В конце концов, когда вы в последний раз пытались выполнить какую-то работу, используя часы? Несмотря на то, что их назначение кардинально изменилось, технология все еще борется с временем автономной работы и функциональностью спустя все эти 22 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei разрабатывает наручные смарт-часы.


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Источник: https://www.engadget.com/seiko-ruputer-first-smartwatch-133015434.html
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