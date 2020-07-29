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Раскрыты невероятные возможности смарт-очков Apple Glass

Смарт-очки от Apple смогут предложить пользователям более захватывающий опыт с помощью уникальных возможностей

сегодня, 16:08
Автор:

Павел Зинченко
Раскрыты невероятные возможности смарт-очков Apple Glass

Сегодня, были раскрыты новые особенности "умных" очков Apple Glass. А именно, гарнитура сможет предложить пользователям более захватывающий опыт, с помощью точного воспроизведении звуков на трехмерной плоскости. Об этом сообщает информационное издание iTech.

Apple предлагает новый патент под названием “Выбор функции передачи, связанной с головой для воспроизведения бинаурального звука”. Компания говорит, что может улучшить эффект виртуального 3D-позиционирования звука с помощью функции передачи, связанной с головой (HRTF). Такая система базируется на паре акустических фильтров для каждого уха, которые могут дифференцировать звуки с разных положений.

Сейчас устройства виртуальной реальности имеют значительную популярность, поэтому разработки в сфере максимальной реалистичности просто необходимы. Виртуальная звуковая система, которую смогут предложить Apple Glass, поможет обеспечить еще больший реализм благодаря точным звукам.

Как сообщало издание "Комментарии", южнокорейская компания запатентовала очки для навигации.


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