Пять обыденных привычек, которые убивают гаджеты

Без современных гаджетов сегодня никуда, ведь с их помощью мы работаем, общаемся и отдыхаем. Но если хотите, чтобы телефон или ноутбук прослужил вам дольше, стоит избавиться от следующих обыденных привычек:

Какие привычки убивают ваши гаджеты / фото из открытых источников

Использование телефона при приеме ванны

Конечно же, первое за что нужно переживать, так чтобы ваш гаджет не "выскользнул" из рук. Такое случается довольно часто, поэтому один поход в ванную с телефоном может обернуться слезами и утерянными данными. Кроме того, эксперты говорят, что в ванной комнате и туалете может быть большая концентрация микробов, которые могут легко попасть на телефон, потом на руки и лицо.

Еда перед ноутбуком

Как бы вы аккуратно не пытались есть перед ноутбуком, крошки все равно попадут на клавиатуру или прольется чай, который вы ставите рядом с техникой. Если вы поели один раз перед ноутбуком, то ничего страшного, но, если это происходит регулярно, тогда вскоре вам придется нести его в сервис.

Неправильное перемещение ноутбука

Очень часто пользователи переносят ноутбук за "крышку", то есть за экран. Но при такой транспортировке можно сильно нажать на экран и повредить матрицу. Ремонт дорого обойдется!

Гаджеты в автомобиле

Эксперты не рекомендуют оставлять гаджеты в автомобиле, потому что их могут украсть и потому что там постоянный перепад температуры, который негативно влияет на технику. Например, мороз может повредить аккумулятор или экран.

Чистка гаджетов подручными средствами

Если хотите самостоятельно почистить свою технику, то используйте для этого специальные жидкости и салфетки, а не средства, которые предназначены, например, для мытья окон. Можно нечаянно повредить экран!

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