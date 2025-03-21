Почему повербанк не выдает заявленные мАч: что скрывают производители

Теоретически, устройство на 10 000 мА/ч должно дважды полностью зарядить смартфон с батареей 5 000 мА/ч, но на практике этого не происходит.

Повербанк. Фото из открытых источников

Все дело в том, что литиевые аккумуляторы внутри повербанков работают с напряжением 3,7 В, но для зарядки смартфонов требуется 5 В. Для этого используется преобразователь (boost converter), который теряет часть энергии при передаче, снижая итоговую емкость.

Чтобы продлить срок службы батарей, как повербанки, так и смартфоны резервируют часть своей емкости, чтобы предотвратить переразряд и перезаряд. У повербанков эти буферы больше, так как они должны работать автономно и хранить больше энергии.

Высокая температура ухудшает работу аккумуляторов. Смартфоны используют сложные системы охлаждения, а повербанки (особенно бюджетные модели) менее эффективно отводят тепло, из-за чего теряется часть заряда.

Повербанки не обновляются так часто, как смартфоны, и могут долго храниться на складе перед продажей. За это время батарея теряет часть емкости, даже если не используется.

Чтобы выбрать хороший повербанк, обратите внимание на "реальную" емкость. Обычно она составляет примерно 60% от заявленной. Например, у 20 000 мА/ч будет около 12 000 мА/ч доступной емкости — этого хватит, чтобы зарядить смартфон 5 000 мА/ч почти 2,5 раза.

Проверяйте спецификации. Некоторые производители указывают, сколько раз повербанк может зарядить конкретный смартфон. Например, если устройство 20 000 мА/ч обещает 3 полных заряда Galaxy S24 Ultra (5000 мА/ч), значит его реальная емкость — около 75%, что очень хорошо.

Изучайте отзывы. Избегайте неизвестных брендов — они часто используют дешевые компоненты и упрощенные схемы защиты, что снижает надежность устройства.

Выбирайте проводные повербанки. Беспроводная зарядка менее эффективна, вызывает перегрев и дополнительно расходует энергию. К тому же, магнитные повербанки дороже, но удобство их использования не всегда оправдывает цену.

Читайте также на портале "Комментарии" — как подзарядить ноутбук от повербанка во время отключения электроэнергии.



