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Названы лучшие китайские смартфоны 2020 года

Китайские телефоны сравнивались лучшими версиями iPhone

сегодня, 16:20
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно список самых лучших смартфонов, выпущенных в Китае 2020 года. Рейтинг опубликовал ресурс Master Lu.

Названы лучшие китайские смартфоны 2020 года

Китайские флагманы-смартфоны 2020 года. Фото: eg.ru

Важнейшим критерием стала "плавность работы" устройства. Итак, объявляем вам список десяти мощных китайских устройств.

1. Xiaomi Mi 10 Ultra.

Первое место занял смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. За пределами Китая он известен как Xiaomi Mi 10 Ultra. Это улучшенный флагманский смартфон. Он сочетает в себе большой набор интересных технологий и лучшие современные характеристики. Его цена составляет около 13 000 гривен в Украине.

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2. Redmi K30 Ultra.

Он оснащен выдвижной фронтальной камерой, благодаря чему дисплей занимает 92,7% площади лицевой панели. Его цена составляет около 10 000 гривен.

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3. Oppo Find X2 Pro.

Среди плюсов этого телефона - привлекательный дизайн, хороший дисплей, отличные камеры. В Украине его можно приобрести от 12 000 гривен.

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4. Nubia Red Magic 5S.

Этот смартфон идеально подойдет геймерам. Его цена начинается от 20 000 гривен.

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5. Oppo Ace2.

Oppo Reno Ace 2 выглядит стильно и эргономично, как и полагается современному устройству. Заднюю сторону смартфона украшает круглый модуль для четырех объективов, а также фирменный надпись компании. Он стоит в районе 22 тысяч.

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6. Huawei Mate 40 Pro.

Флагман, который заряжается за достаточно короткое время. Его цена составляет 40 000 гривен.

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7. Nubia Red Magic 5G.

Еще одна геймерская модель с 144-герцевой экраном. Его цена — 20 000 гривен.

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8. Honor 30 Pro.

Эта модель имеет две фронтальные камеры. Цена такого устройства — 10 000 гривен.

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9. Huawei P40 Pro.

Эта модель имеет систему из четырех камер Leica Ultra Vision, с помощью которых вы сможете выразить себя, снимая фото в любой момент. Цена смартфона — 21 000 гривен.

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10. iQOO Neo3.

Имеет мощные характеристики средней цены. Стоит около 17 000.

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Master Lu добавили в рейтинг объяснительную записку, в которой сообщили, что все китайские телефоны сравнивались лучшими версиями iPhone.

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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/20/masterlu/
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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 16:29

а где айфон, самсун все давным давно делается в Китаие. в Apple вся продукция Китайская!

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