Любящий хозяин поймет все: специалисты разработали переводчик с кошачьего "языка"

IT-специалисты разработали специальную программу под названием MeowTalk, которая поможет хозяину лучше понять своего питомца, правда пока речь идет только о кошках. Изобретение принадлежит топ-менеджеру Akvelon Хавьеру Санчесу, ранее участвовавшему в разработке голосового помощника для Amazon. На разработку MeowTalk у программиста ушло пять месяцев, и теперь он уже может свободно им пользоваться.

MeowTalk поможет понимать кошек

Специалисты считают, что у кошек нет единого языка, у них есть свой индивидуальный словарный запас. Но новое приложение способно понять каждого кота. Пользователь может создать профиль своего питомца и распределить его мяуканье по группам.

Программа анализирует "разговоры" кошек и классифицирует их по 10 встроенным параметрам. В результате переводчик заучивает новые слова и, услышав их, делает точный перевод.

Таким образом, приложение определяет, что кошка хочет передать своему хозяину, помогая наладить более тесный контакт. Теперь приложение доступно на всех устройствах с операционной системой Android и iOS.

Также сейчас Akvelon находится в процессе производства "умного" ошейника, который сможет воспроизводить кошачье мяуканье человеческим голосом.

Как сообщало издание "Комментарии", домашние питомцы позитивно влияют на здоровье человека.

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