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Компания Fossil представила обновленную версию смарт-часов

Часы Fossil Gen 5E не боятся дождя и брызг, но плавать с ними не стоит

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Fossil анонсировала обновленную версию "умных" часов Gen 5, представленных в прошлом году. Новая модель под названием Fossil Gen 5E будет доступна в версиях 44 мм и 42 мм. Об этом сообщает издание GIZMonova.

Компания Fossil представила обновленную версию смарт-часов

Fossil представила часы Gen 5

Часы имеют 1,19-дюймовый OLED-дисплей (у 42-миллиметровой версии более узкая рамка). Аппаратной базой новинки, как и прошлогодней модели, является чип Qualcomm Snapdragon Wear 3100. В наличии 1 ГБ ОЗУ и 4 ГБ встроенной памяти. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей емкостью 300 мАч.

Часы выполнены в защищенном корпусе, который не боится брызг воды и капель дождя, но во время плавания Gen 5E использовать нельзя. Есть встроенный чип NFC для бесконтактных платежей. Новинка получила большинство функций, которые предлагались в прошлогодней модели.

Устройство можно использовать для контроля качества сна и во время занятий фитнесом. Поддерживается отслеживание пульса, а также возможность взаимодействия с Google Assistant с помощью голосовых команд. В наличии микрофон и динамик, с помощью которых можно совершать звонки через смартфон, синхронизированный с часами, работающий под управлением Android или iOS.

Устройство не имеет собственного GPS-приемника, поэтому для определения местоположения с помощью часов пользователю необходимо синхронизировать его со своим смартфоном. В отличие от предыдущей модели, Gen 5E не имеет датчика освещенности, альтиметра и компаса. Независимо от того, какой размер выберет пользователь, он может получить Fossil Gen 5E за 249 долларов. Производитель намеревается начать поставки новых "умных" часов в следующем месяце.

Как сообщало издание "Комментарии", Vivo представила свои первые смарт-часы.


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