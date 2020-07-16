Китайская компания представила сверхбыстрое зарядное устройство

Компания Realme в четверг объявила о запуске 125-ваттного зарядного устройства UltraDART Flash. Компания заявляет, что технология зарядки может зарядить смартфон 5G с аккумулятором емкостью 4000 мАч до 33% всего за 3 минуты. Такой же аккумулятор можно полностью зарядить до 100% всего за 20 минут. Realme заявила, что время зарядки может быть сокращено примерно до 13 минут, если уменьшить нагрев. Об этом сообщил htTECH.

"Благодаря этой технологии realme обеспечила полную зарядку смартфона всего за 20 минут, учитывая будущие аспекты коммерциализации и безопасности. Realme специально контролирует температуру смартфона ниже 40 ° C, чтобы обеспечить разумную и безопасную скорость зарядки, вместо того, чтобы стремиться к чрезвычайно высокой скорости зарядки и тем самым рисковать", - говорится в официальном сообщении компании. Realme не раскрывает, какой телефон будет поставляться с новейшим высокоскоростным зарядным устройством.

Новая технология быстрой зарядки Realme мощностью 125 Вт появилась на следующий день после того, как компания OPPO представила свою технологию быстрой зарядки с той же мощностью. OPPO сообщила, что ее новая технология зарядки основана на стандарте SuperVooc. Новая технология мобильной зарядки OPPO позволяет заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч до 41% и до 100% всего за 20 минут.



Xiaomi также работает над зарядным устройством SuperCharge Turbo, который может заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100% всего за 17 минут.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой.



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