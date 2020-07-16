kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.07.2020

BTC/USD

9115.14

ETH/USD

232.38

LTC/USD

41.84

НБУ 16.07.2020

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Китайская компания представила сверхбыстрое зарядное устройство
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская компания представила сверхбыстрое зарядное устройство

Новое устройство Realme позволит зарядить смартфон или ноутбук за 20 минут

сегодня, 12:42
Автор:

Павел Зинченко
Китайская компания представила сверхбыстрое зарядное устройство

Компания Realme в четверг объявила о запуске 125-ваттного зарядного устройства UltraDART Flash. Компания заявляет, что технология зарядки может зарядить смартфон 5G с аккумулятором емкостью 4000 мАч до 33% всего за 3 минуты. Такой же аккумулятор можно полностью зарядить до 100% всего за 20 минут. Realme заявила, что время зарядки может быть сокращено примерно до 13 минут, если уменьшить нагрев. Об этом сообщил htTECH.

"Благодаря этой технологии realme обеспечила полную зарядку смартфона всего за 20 минут, учитывая будущие аспекты коммерциализации и безопасности. Realme специально контролирует температуру смартфона ниже 40 ° C, чтобы обеспечить разумную и безопасную скорость зарядки, вместо того, чтобы стремиться к чрезвычайно высокой скорости зарядки и тем самым рисковать", - говорится в официальном сообщении компании. Realme не раскрывает, какой телефон будет поставляться с новейшим высокоскоростным зарядным устройством.

Новая технология быстрой зарядки Realme мощностью 125 Вт появилась на следующий день после того, как компания OPPO представила свою технологию быстрой зарядки с той же мощностью. OPPO сообщила, что ее новая технология зарядки основана на стандарте SuperVooc. Новая технология мобильной зарядки OPPO позволяет заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч до 41% и до 100% всего за 20 минут.

Xiaomi также работает над зарядным устройством SuperCharge Turbo, который может заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч до 100% всего за 17 минут.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит бюджетный смартфон с тройной задней камерой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!