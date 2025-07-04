Как уберечь ваш телефон в автомобиле от жары: где самые холодные места

Если вы просто оставите ваш смартфон в бардачке или на подлокотнике – это не решит проблему, ведь там ваш гаджет он все равно подвергается воздействию нагретого салона. Самый надежный "тайник" – это пространство под передним пассажирским сиденьем.

Телефон в автомобиле. Фото: из открытых источников

Дело в том, что горячие воздушные потоки всегда поднимаются вверх, поэтому у пола ощутимо прохладнее. Прочная конструкция сиденья защищает от прямых солнечных лучей.

Металлическое днище авто нагревается меньше, чем торпедо или потолок.

Чтобы максимально снизить температуру, задвиньте телефон как можно глубже под сиденье, ближе к центральному тоннелю. Убедитесь, что он не мешает регулировке кресла. В этом месте может быть на 15–20°C прохладнее, чем на приборной панели.

К тому же нужно соблюдать несколько простых, но эффективных правил против перегрева. Паркуйтесь в тени: выбирайте место под деревьями или у зданий.

Используйте солнцезащитный экран: специальная шторка на лобовом стекле значительно снизит температуру в салоне.

Снимайте чехол: перед тем, как оставить телефон в автомобиле, снимите плотный или темный чехол – это улучшит отвод тепла.

Выключите или включите "авиарежим": это позволит устройству не генерировать тепло от собственной работы.

Избегайте резких перепадов температур: не ставьте горячий смартфон под прямую струю холодного воздуха кондиционера или тем более в холодильник. Резкий перепад может вызвать конденсат и короткое замыкание.

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