Современные устройства с iOS 14 имеют один значительный недостаток — батарею, которая быстро разряжается. Однако на время автономной работы устройств влияют разнообразные функции и приложения, которые мы используем часто без надобности. Поэтому, давайте разберемся как продлить работу своего смартфона и сохранить батарею.

Телефонные лайфхаки: как продлить жизнь батареи iPhone. Фото: macosworld.ru

1. Оставляйте минимум программ в фоновом режиме. Сразу выходите из тех приложений, которые вам уже не нужны.

2. Включайте Bluetooth только при необходимости. Сразу после выполненной операции выключайте функцию. Включенный Bluetooth постоянно ищет устройства для подключения. Это соответственно забирает несколько отметок зарядки.

3. Удалите лишние виджеты, которыми не пользуетесь. Они тратят значительную часть аккумулятора.

4. Если вам не нужен интернет — выключайте Wi-Fi. Если вы пользуетесь Wi-Fi — выключайте мобильные данные. Поскольку даже если вы находитесь в сети через Wi-Fi, включенные мобильные данные продолжат разряжать аккумулятор.

5. Выключайте лишние сообщения. Это кажется мелочью, но нужно настроить и ограничить поступление ненужных уведомлений. При их получении iPhone включает экран и начинает светиться. Это также использует определенный процент зарядки.

7. Уменьшите движение значков приложений. Устройство iOS-14 показывает их в 3D-имитации. Обычно это выглядит интересно и красиво, однако такая функция может потратить значительную часть вашей зарядки.

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