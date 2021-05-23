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Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире

Опубликован список самых необычных и безумных гаджетов в мире, которые удивляют своими функциями

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Мы живем в мире цифровых технологий и коммуникаций, поэтому не удивительно, что каждый год человечество изобретает какие-то новые и даже безумные, гаджеты. На какие оригинальные устройства стоит обратить внимание?

Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире

Названы самые безумные гаджеты (фото из открытых источников)

Маска для осознанных сновидений

По внешнему виду она ничем не отличается от обычной повязки для сна, но под мягкой и приятной тканью скрывается электронная плата, элемент питания, световой сенсор и несколько светодиодов. С помощью этой маски человек может, как говорят разработчики, контролировать сны и управлять их содержанием. Когда вы погружаетесь в фазу глубокого сна, на светодиоды подается сигнал и вы понимаете, что уснули. Тогда ваши сны будут более реальными, вы сможете четче их запоминать и управлять своими ощущениями. Но это требует тренировки. 

Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире - фото 2

Ножницы с лазером

В ручку этих ножниц встроен лазер, который проецируется на поверхность материала. С его помощью можно нарезать бумагу, ткань и другие предметы. 

Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире - фото 3

Самозатягивающийся ремень 

На выставке в 2015 году это носимое устройство было признано одним из самых необычных. Разработчики говорят, что в пряжке ремня есть моторчики, фиксирующие нагрузку. Они могут затягивать или же ослаблять ремень, например, когда вы переели за столом. В нем также есть датчики движения и другие примочки.

Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире - фото 4

Искатель вещей

Согласитесь, что весьма необычный и удобный гаджет, который помогает находить нужные вещи. Этот "искатель" можно прикрепить к телефону, ключам и другим предметам, которые вы вечно теряете. 

Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире - фото 5

Зубная щетка с доступом в интернет

С помощью Bluetooth эта зубная щетка синхронизируется с телефоном и на устройство начинает поступать информация о движениях. Щетка анализирует информацию и сообщает, насколько хорошо вы почистили свои зубы. 

Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие полезные гаджеты обязательно пригодятся в автомобиле. 


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Источник: https://www.goodhouse.ru/home/interior/samye-bezumnye-gadzhety-kotorye-realno-sushchestvuyut/
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