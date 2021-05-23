Это стоит видеть: пять самых безумных гаджетов в мире

Мы живем в мире цифровых технологий и коммуникаций, поэтому не удивительно, что каждый год человечество изобретает какие-то новые и даже безумные, гаджеты. На какие оригинальные устройства стоит обратить внимание?

Названы самые безумные гаджеты (фото из открытых источников)

Маска для осознанных сновидений

По внешнему виду она ничем не отличается от обычной повязки для сна, но под мягкой и приятной тканью скрывается электронная плата, элемент питания, световой сенсор и несколько светодиодов. С помощью этой маски человек может, как говорят разработчики, контролировать сны и управлять их содержанием. Когда вы погружаетесь в фазу глубокого сна, на светодиоды подается сигнал и вы понимаете, что уснули. Тогда ваши сны будут более реальными, вы сможете четче их запоминать и управлять своими ощущениями. Но это требует тренировки.





Ножницы с лазером

В ручку этих ножниц встроен лазер, который проецируется на поверхность материала. С его помощью можно нарезать бумагу, ткань и другие предметы.





Самозатягивающийся ремень

На выставке в 2015 году это носимое устройство было признано одним из самых необычных. Разработчики говорят, что в пряжке ремня есть моторчики, фиксирующие нагрузку. Они могут затягивать или же ослаблять ремень, например, когда вы переели за столом. В нем также есть датчики движения и другие примочки.





Искатель вещей

Согласитесь, что весьма необычный и удобный гаджет, который помогает находить нужные вещи. Этот "искатель" можно прикрепить к телефону, ключам и другим предметам, которые вы вечно теряете.





Зубная щетка с доступом в интернет

С помощью Bluetooth эта зубная щетка синхронизируется с телефоном и на устройство начинает поступать информация о движениях. Щетка анализирует информацию и сообщает, насколько хорошо вы почистили свои зубы.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие полезные гаджеты обязательно пригодятся в автомобиле.

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