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Главная Новости IT гаджет Эксперты рассказали, куда нельзя ставить включенный ноутбук
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Эксперты рассказали, куда нельзя ставить включенный ноутбук

Соблюдение этих правил обеспечит долгую службу вашего устройства

сегодня, 20:08
Автор:

Любовь Блажко

Так, эксперты назвали места, куда крайне опасно ставить включенный ноутбук. Они заявили, что он не должен находится на мягких поверхностях: плед, одеяло, подушка, матрас – на них категорически нельзя ставить устройство, передает издание lenta.

Эксперты рассказали, куда нельзя ставить включенный ноутбук

Куда нельзя ставить включенный ноутбук. Фото: unsplash

И все дело в том, что в ноутбуке перекрываются вентиляционные отверстия, когда он расположен на мягкой поверхности. Плюс, вентиляционный кулер может забиться пылью, которая есть на постели. А это может привести к тому, что компьютер начнет перегреваться.

Еще специалисты не советуют пользоваться ноутбуком на кухне, потому что появляется огромная вероятность того, что на него может попасть вода или другая жидкость. Это может быть чревато тем, что придется менять материнскую плату или полностью весь компьютер.

Также совсем нежелательно ставить ноутбук рядом с другими устройствами, потому что из-за этого могут появиться помехи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему беспроводные наушники опасны для здоровья. Они опасны для человека тем, что излучают электромагнитные волны. В первую очередь, это касается копий оригинальных устройств. О том, как они влияют на организм человека, рассказал доцент кафедры информатики Александр Тимофеев.


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