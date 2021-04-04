Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото)

Март был богатым на технические новинки. Множество известных брендов, среди которых ASUS, OPPO, Black Shark, Nubia представили достойные и качественные смартфоны. Однако, какие из них оказались лучшими и самыми продуктивными? Это определили эксперты сервиса AnTuTu.



Эксперты составили рейтинг самых продуктивных смартфонов марта. Фото: rbk.ru

Первое место рейтинга занял игровой смартфон Black Shark 4 Pro.





На второй строчке OPPO Find X3 Pro.





Третье место занял Nubia Red Magic 6 Pro.





На четвертой строчке ASUS ROG Phone 5.





Замыкает пятерку лидеров Vivo X60 Pro.





В десятку самых гаджетов вошли: iQOO 7, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11 Meizu 18 Meizu 18 Pro.

Все смартфоны, которые вошли в топ-10 имеют одно сходство — они построены на Qualcomm Snapdragon 888. Все модели уже доступны в Украине.

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