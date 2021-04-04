logo
Русский Українська

BTC/USD

58501.56

ETH/USD

2075.81

LTC/USD

202.87

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT гаджет Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото)

Прошлый месяц стал богатым на технические новинки высокого качества

4 апреля 2021, 23:55
Автор:

Кириєнко Анна

Март был богатым на технические новинки. Множество известных брендов, среди которых ASUS, OPPO, Black Shark, Nubia представили достойные и качественные смартфоны. Однако, какие из них оказались лучшими и самыми продуктивными? Это определили эксперты сервиса AnTuTu.

Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото)

Эксперты составили рейтинг самых продуктивных смартфонов марта. Фото: rbk.ru

Первое место рейтинга занял игровой смартфон Black Shark 4 Pro.

Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото) - фото 2

На второй строчке OPPO Find X3 Pro.

Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото) - фото 3

Третье место занял Nubia Red Magic 6 Pro.

Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото) - фото 4

На четвертой строчке ASUS ROG Phone 5.

Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото) - фото 5

Замыкает пятерку лидеров Vivo X60 Pro.

Эксперты назвали самые продуктивные смартфоны марта (Фото) - фото 6

В десятку самых гаджетов вошли: iQOO 7, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11 Meizu 18 Meizu 18 Pro.

Все смартфоны, которые вошли в топ-10 имеют одно сходство — они построены на Qualcomm Snapdragon 888. Все модели уже доступны в Украине.

Недавно стало известно, как будет выглядеть новая технология от компании Apple — iPhone 13 Pro. Официальных фотографий пока нет, однако в интернете появились новые качественные изображения смартфона iPhone 13 Pro, разработанные на базе инсайдерской информации. Фотографии можно посмотреть здесь.

Всем известно, что некоторые наши персональные данные о расположении, поисковые запросы и предпочтения используют для своих целей программы и приложения. Однако недавно автор издания Forbes Зак Доффман рассказал, что браузер Chrome от Google — первый в рейтинге сбора информации о читателях. Chrome использует данные для рекламы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал пять признаков того, что ваш Viber прослушивают. Приложение Viber, как и любой другой мессенджер, имеет слабые места, о которых нужно знать.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gizmochina.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ