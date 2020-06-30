Tesla больше не получит субсидий от американских властей

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Павел Зинченко
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американский производитель автомобилей Tesla прекратил получать федеральные налоговые субсидии.
"Кстати, Tesla фактически получает наименьшие субсидии любого автопроизводителя в США. Федеральный налоговый кредит применяется к другим автопроизводителям, но уже не Tesla", - написал Маск в Twitter.
Как уже сообщалось ранее, по данным опроса, проведенного американской компанией J.D. Power, занимающейся аналитикой данных и анализом потребительских данных, в начале недели автомобили Tesla были оценены как худшие по качеству. Tesla, которая считается лидером в автомобильной промышленности, показала худшие результаты среди 32 брендов. У ее транспортных средств было 250 проблем (на 100 машин), тогда как в среднем их было 166.
Тем временем Tesla достигла рекордно высокого уровня продаж своих моделей, изготовленных в Китае, в мае, всего через пять месяцев после того, как компания начала производить устройства на Gigafactory 3 в Шанхае.
Напомним, что компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском, и с тех пор стала детищем электромобилей, производящих доступные и практичные автомобили с батарейным питанием.
Как сообщало издание "Комментарии", Tesla вскоре может открыть еще один завод в США.
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