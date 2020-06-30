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Tesla больше не получит субсидий от американских властей

Илон Маск рассказал об отмене федеральных налоговых субсидий для Tesla

сегодня, 13:37
Автор:

Павел Зинченко
Tesla больше не получит субсидий от американских властей

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американский производитель автомобилей Tesla прекратил получать федеральные налоговые субсидии.

"Кстати, Tesla фактически получает наименьшие субсидии любого автопроизводителя в США. Федеральный налоговый кредит применяется к другим автопроизводителям, но уже не Tesla", - написал Маск в Twitter.

Как уже сообщалось ранее, по данным опроса, проведенного американской компанией J.D. Power, занимающейся аналитикой данных и анализом потребительских данных, в начале недели автомобили Tesla были оценены как худшие по качеству. Tesla, которая считается лидером в автомобильной промышленности, показала худшие результаты среди 32 брендов. У ее транспортных средств было 250 проблем (на 100 машин), тогда как в среднем их было 166.

Тем временем Tesla достигла рекордно высокого уровня продаж своих моделей, изготовленных в Китае, в мае, всего через пять месяцев после того, как компания начала производить устройства на Gigafactory 3 в Шанхае.

Напомним, что компания Tesla была основана в 2003 году Илоном Маском, и с тех пор стала детищем электромобилей, производящих доступные и практичные автомобили с батарейным питанием.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla вскоре может открыть еще один завод в США.


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Источник: https://skugal.org/elon-musk-says-tesla-no-longer-receives-federal-government-subsidies/
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