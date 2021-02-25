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Главная Новости IT авто Старейший в мире автомобильный бренд обновил логотип (ФОТО)
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Старейший в мире автомобильный бренд обновил логотип (ФОТО)

Этот логотип более лаконичный и элегантный

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В четверг, 25 февраля, Peugeot — один из старейших автомобильных брендов в мире, представил свой новый логотип: герб в форме щита, украшенный головой льва.

Старейший в мире автомобильный бренд обновил логотип (ФОТО)

Peugeot представил новый логотип / фото: i-love-mycar

Таким образом, французская компания подчеркнула, что вышла на новый уровень и идет в ногу со своей продукцией. В начале 2021 года бренд Peugeot запустил новую линейку автомобилей, обновил сайт и создал альянс STELLANTIS, а теперь представил нового льва.

"Новый логотип олицетворяет то, что Peugeot имел в виду вчера, что Peugeot значит сегодня и что Peugeot будет означать завтра", – сообщили представители бренда.

С обновленным логотипом компания намерена покорять новые рынки, ускорять свой международный рост, подчеркивая свой характер, стиль и элегантность. Также Peugeot представила первый за последние 10 лет рекламный слоган: "Львы нашего времени".

Обновленный логотип отражает не только свою индивидуальность, но также старается объединить собственную богатую историю и ультрасовременность нынешнего мира.

Отметим, что это одиннадцатая версия логотипа французского бренда, она более четкая, престижная и лаконичная. Ее разработала лаборатория дизайна Peugeot.

Старейший в мире автомобильный бренд обновил логотип (ФОТО) - фото 2
Старейший в мире автомобильный бренд обновил логотип (ФОТО) - фото 3

Напомним, что для продажи автомобилей Peugeot создана обширная дилерская сеть. Компания оперирует в 150 странах мира.  Бренд пять раз получил премию в номинации Европейский автомобиль года (в 1969, 1988, 2002, 2014 и 2017 годах). 

Кроме того, компания остается главным производителем скутеров, мотоциклов, мопедов и велосипедов в Европе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2019 года французский автопроизводитель Peugeot представил первый электрофургон.


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Источник: https://int-media.peugeot.com/en/25-february-2021-peugeot-lion-roars-louder
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