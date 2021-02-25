Старейший в мире автомобильный бренд обновил логотип (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
В четверг, 25 февраля, Peugeot — один из старейших автомобильных брендов в мире, представил свой новый логотип: герб в форме щита, украшенный головой льва.
Peugeot представил новый логотип / фото: i-love-mycar
Таким образом, французская компания подчеркнула, что вышла на новый уровень и идет в ногу со своей продукцией. В начале 2021 года бренд Peugeot запустил новую линейку автомобилей, обновил сайт и создал альянс STELLANTIS, а теперь представил нового льва.
С обновленным логотипом компания намерена покорять новые рынки, ускорять свой международный рост, подчеркивая свой характер, стиль и элегантность. Также Peugeot представила первый за последние 10 лет рекламный слоган: "Львы нашего времени".
Обновленный логотип отражает не только свою индивидуальность, но также старается объединить собственную богатую историю и ультрасовременность нынешнего мира.
Отметим, что это одиннадцатая версия логотипа французского бренда, она более четкая, престижная и лаконичная. Ее разработала лаборатория дизайна Peugeot.
Напомним, что для продажи автомобилей Peugeot создана обширная дилерская сеть. Компания оперирует в 150 странах мира. Бренд пять раз получил премию в номинации Европейский автомобиль года (в 1969, 1988, 2002, 2014 и 2017 годах).
Кроме того, компания остается главным производителем скутеров, мотоциклов, мопедов и велосипедов в Европе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2019 года французский автопроизводитель Peugeot представил первый электрофургон.
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