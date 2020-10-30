70% водителей не знают, зачем нужны электронные помощники в автомобиле

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Елизавета Черных
По данным исследования Голлaндского королевского клуба путешественников (ANWB), большинство водителей не знают, для чего предназначены системы электронных помощников в автомобилях.
ФОТО: Mercedes-Benz
Как сообщает Autoblog.nl, автомобилисты не знают о полезных функциях "умного" помощника, таких как удержание aвтомобиля нa полосе движения, предотвращения столкновения, мониторинг слепых зон и многих других.
Однако, исследователи заметили и позитивный момент: не прибегая к использованию электронных помощников, водители становятся более бдительны на дорогах.
В частности, автомобильные ассистенты приносят много пользы владельцам авто. К примеру, они могут сохранять безопасную дистанцию во время движения или предотвращать аварийную ситуацию на дороге.
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