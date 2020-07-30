kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.07.2020

BTC/USD

10983.33

ETH/USD

319.00

LTC/USD

55.31

НБУ 30.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT авто Китайская компания представила электроскутер для города
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайская компания представила электроскутер для города

Электроскутер Ninebot C30 оснащен передними дисковыми тормозами и развивает скорость до 25 километров в час

сегодня, 16:13
Автор:

Павел Зинченко
Китайская компания представила электроскутер для города

В ближайшем времени на рынке двухколесных электротранспортных средств будет презентована очень интересная новинка Ninebot C30, которая выйдет под суббрендом Xiaomi, которая будет интересна в первую очередь благодаря своей низкой цене. Об этом сообщает MOB.

Ninebot C30 имеет очень интересный и стильный внешний вид, хорошую функциональность и неплохие характеристики. Двигатель данного скутера имеет мощность 0.4 кВт и тягу в 40 Нм. На одном заряде аккумулятора данный электроскутер может проехать примерно 34 километра и может развить максимальную скорость в 25 километров в час. Электроскутер оснащен передними дисковыми тормозами и задними барабанными. Зарядка аккумулятора возможна как отдельно, так и непосредственно на скутере.

Электрический скутер Ninebot C30 доступен в Китае за 516 долларов. Это делает его более дешевым, чем большинство конкурентов. Главным преимуществом данного скутера является то, что его обладатель может ездить, не имея водительских прав, что делает его очень интересным вариантом для людей, не достигших возраста совершеннолетия.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания обновила популярную модель электроскутера.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!