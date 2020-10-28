Камбэк техосмотра в Украине: какие плюсы ждут водителей

Обязательный техосмотр могут возобновить в Украине уже в 2022 году. Его периодически будут проходить все собственники транспортных средств. Однако это требование Европейского союза, а украинские реалии немного отличаются, сообщает “24 канал” со ссылкой на эксперта.

Так, средний возраст автомобиля в Украине составляет 22 года, а в ЕС вдвое меньше, что связано с доходами населения. Если же правила техосмотра будут общими, украинцы не смогут его пройти, что может быть чревато коррупцией.

Издание пишет о том, что официальная статистика Нацполиции показывает, что из-за ненадлежащего технического состояния авто случается менее 1% аварий. Даже если все машины будут в идеальном состоянии, аварий меньше не станет, считает эксперт. Мы должны также соблюдать условия ЕС, прежде всего – экологические. "В Украине каждый водитель заинтересован в том, что его автомобиль был в надлежащем состоянии. Та система, которая сейчас действует, предполагает полную ответственность за техническое состояние своей машины. Поэтому эти изменения – позитивные", – подчеркнул специалист.

Как ранее сообщали "Комментарии", только легковых автомобилей сейчас в Украине около 7 миллионов. Более 90 процентов из них не проходят необходимый технический контроль. К слову, в среднем такой может обойтись собственнику авто в 1000-1300 гривен. Правда, после возвращения техосмотра цена на услугу может резко вырасти, предполагают некоторые эксперты.

Обязательный техосмотр легковые и грузовые автомобили, которым больше четырех лет, обязаны будут проходить каждые два года. С такой же периодичностью будут проверять и мототранспорт с двигателем более 125 кубических сантиметров и старше двух лет. Автобусы на техосмотр будут отправлять раз в полгода.

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