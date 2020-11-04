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Илон Маск рассказал много интересного об обновленном дизайн Cybertruck

Tesla внедрит в Cybertruck несколько улучшений, представленных в прошлом году

сегодня, 15:47
Автор:

Павел Зинченко

Tesla обновила дизайн своего Cybertruck, и теперь генеральный директор Илон Маск заявил, что Tesla будет готова представить обновленный дизайн электрического пикапа "через месяц или около того".

Илон Маск рассказал много интересного об обновленном дизайн Cybertruck

Tesla изменит дизайн Cybertruck

В прошлом месяце Маск провел обзор дизайна Cybertruck с Францем фон Хольцхаузеном, главой по дизайну Tesla, и сказал, что автопроизводитель внедряет несколько улучшений в электрический пикап, представленный год назад. В воскресенье в Twitter Маск сообщил, что Tesla собирается выпустить изображения обновленного дизайна примерно через месяц.

Более полумиллиона человек уже предзаказали Cybertruck, и им будет любопытно посмотреть, как Tesla обновила дизайн. На даный момент не ясно, какие изменения Tesla вносит в электрический пикап.

Маск ранее говорил о том, что Tesla обновит адаптивную пневматическую подвеску Cybertruck. Также обсуждалось возможность сделать грузовик меньше, но Маск отказался от этого плана после еще одной проверки конструкции в мае.

Также генеральный директор Tesla говорил о том, чтобы сделать "центральную линию более ровной" и "снизить высоту подоконника". Хотя план по уменьшению грузовика был отменен, эти изменения в конструкции все еще могут быть внесены в повестку дня.

Tesla заявила, что планирует выпустить две более дорогие версии Cybertruck в конце 2021 года. Эти два электрических грузовика будут иметь запас хода от 300 до 500 миль и будут оснащены двух- и трехмоторными силовыми агрегатами и будут стоить от 49000 долларов. Позже будет доступна более дешевая версия Tesla Cybertruck с меньшим запасом хода.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск рассказал о новых возможностях Cybertruck.


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Источник: https://electrek.co/2020/11/02/tesla-unveil-updated-cybertruck-electric-pickup-design/
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