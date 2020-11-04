Илон Маск рассказал много интересного об обновленном дизайн Cybertruck

Tesla обновила дизайн своего Cybertruck, и теперь генеральный директор Илон Маск заявил, что Tesla будет готова представить обновленный дизайн электрического пикапа "через месяц или около того".

Tesla изменит дизайн Cybertruck

В прошлом месяце Маск провел обзор дизайна Cybertruck с Францем фон Хольцхаузеном, главой по дизайну Tesla, и сказал, что автопроизводитель внедряет несколько улучшений в электрический пикап, представленный год назад. В воскресенье в Twitter Маск сообщил, что Tesla собирается выпустить изображения обновленного дизайна примерно через месяц.

Более полумиллиона человек уже предзаказали Cybertruck, и им будет любопытно посмотреть, как Tesla обновила дизайн. На даный момент не ясно, какие изменения Tesla вносит в электрический пикап.

Маск ранее говорил о том, что Tesla обновит адаптивную пневматическую подвеску Cybertruck. Также обсуждалось возможность сделать грузовик меньше, но Маск отказался от этого плана после еще одной проверки конструкции в мае.

Также генеральный директор Tesla говорил о том, чтобы сделать "центральную линию более ровной" и "снизить высоту подоконника". Хотя план по уменьшению грузовика был отменен, эти изменения в конструкции все еще могут быть внесены в повестку дня.

Tesla заявила, что планирует выпустить две более дорогие версии Cybertruck в конце 2021 года. Эти два электрических грузовика будут иметь запас хода от 300 до 500 миль и будут оснащены двух- и трехмоторными силовыми агрегатами и будут стоить от 49000 долларов. Позже будет доступна более дешевая версия Tesla Cybertruck с меньшим запасом хода.

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск рассказал о новых возможностях Cybertruck.

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