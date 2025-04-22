Гламур, хром и бриллианты: Mercedes представил новый CLA

Автопроизводитель представил новый электрический Mercedes-Benz CLA , который стал основой для художественных коллабораций с пятью известными творческими брендами.

Новый CLA — Mercedes-Benz

Ice Spice , номинантка на "Грэмми", создала собственную уникальную версию CLA – авто в стиле "расплавленный хром" с ее фирменными украшениями и символикой.Ее машина – это яркое сочетание стиля Mercedes и ее личного образа.



Презентация состоялась в Нью-Йорке, в новом дилерском центре Mercedes-Benz на Манхэттене. Запад был ярким и стильным: более 350 гостей, выступление звезд бродвея, DJ-сет и показ новой модели CLA.



"Класс создателей" — это новая глобальная программа , где каждый участник создаст свою версию CLA в своем стиле.

• дизайнер интерьеров Густав Вестман из Швеции (22 мая),

• модный дизайнер KidSuper (28 июня),

• League of Legends и Hot Wheels – чуть позже.

Цель – показать, как искусство, мода, музыка и дизайн могут сочетаться с автоиндустрией.



Mercedes-Benz хочет говорить на языке нового поколения , а CLA – это "холст" для визуального самовыражения. Все произведения искусства будут представлены на специальных событиях в течение года.

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