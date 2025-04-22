logo

BTC/USD

89735.74

ETH/USD

1633.66

LTC/USD

80.53

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

48.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech авто.технологии Гламур, хром и бриллианты: Mercedes представил новый CLA
commentss НОВОСТИ Все новости

Гламур, хром и бриллианты: Mercedes представил новый CLA

Mercedes-Benz запускает искусство на колесах и Ice Spice первая в игре

сегодня, 16:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Автопроизводитель представил новый электрический Mercedes-Benz CLA , который стал основой для художественных коллабораций с пятью известными творческими брендами.

Гламур, хром и бриллианты: Mercedes представил новый CLA

Новый CLA — Mercedes-Benz

Ice Spice , номинантка на "Грэмми", создала собственную уникальную версию CLA – авто в стиле "расплавленный хром" с ее фирменными украшениями и символикой.Ее машина – это яркое сочетание стиля Mercedes и ее личного образа.

Презентация состоялась в Нью-Йорке, в новом дилерском центре Mercedes-Benz на Манхэттене. Запад был ярким и стильным: более 350 гостей, выступление звезд бродвея, DJ-сет и показ новой модели CLA.

"Класс создателей" — это новая глобальная программа , где каждый участник создаст свою версию CLA в своем стиле.

дизайнер интерьеров Густав Вестман из Швеции (22 мая),

модный дизайнер KidSuper (28 июня),

League of Legends и Hot Wheels – чуть позже.

Цель – показать, как искусство, мода, музыка и дизайн могут сочетаться с автоиндустрией.

Mercedes-Benz хочет говорить на языке нового поколения , а CLA – это "холст" для визуального самовыражения. Все произведения искусства будут представлены на специальных событиях в течение года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фронте, вместо сына Порошенко, который, вероятно, находится в Лондоне, будет воевать дрон "Алеша". Вопрос справедливой мобилизации в Украине назрел давно. Украинцы возмущаются, почему на фронт не отправляют сыновей топ-чиновников и депутатов. И даже больше – дети политиков нередко выбирают другой путь: выезд за границу





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://media.mercedes-benz.com/article/91e7bfec-16b9-4053-801f-727e7101eb3f
Теги:

Новости

Все новости