Электромобиль Tesla Model 3 попытались зарядить на ходу

Известный YouTube-блогер ItsYeBoi, который также является счастливым обладателем электромобиля Tesla решил испытать новый метод подзарядки, который может действовать прямо во время движения. Парень купил трейлер, поставил на него солнечные батареи и подключил этот довесок-генератор к электромобилю Tesla Model 3. Все это обошлось ему в две с половиной тысячи долларов.

В результате эксперимента стало ясно, что солнечные батареи генерируют мощности примерно на 800 Вт. То есть, чтобы Tesla Model 3 был заряжен полностью, понадобится около 80-100 часов. Здесь все зависит от облачности. Таким образом, только на одну подзарядку уйдет около десяти дней при десяти солнечных часах в день.

Но это далеко не все проблемы. Контроллер Model 3 не позволит батарее заряжаться во время движения, когда происходит процесс разрядки. Иными словами, чтобы восполнять заряд на ходу, необходимо вносить изменения в программное и, скорее всего, аппаратного обеспечения, что может негативно сказаться на гарантийном обслуживании, если электромобиль новый. Но даже в этом случае эффект от подзарядки может быть сведен на нет увеличенным аэродинамическим сопротивлением.





Таким образом ItsYeBoi пришел к выводу, что заряжать электромобиль на ходу от солнечных батарей - это из разряда фантастики. Но если посмотреть с другой стороны, то даже такой примитивный вариант позволит немного увеличить заряд во время остановки. Так что со временем, возможно, по этому вопросу может быть вынесено вполне действенное решение.

Как сообщало издание "Комментарии", cтало известно, кто сможет обогнать электромобиль Tesla Model 3.

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