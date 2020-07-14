Электрический велосипед впервые напечатали на 3D-принтере

Калифорнийский стартап Superstrata представил электрический велосипед Superstrata Ion, напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщает ресурс JEC Group.



Superstrata - это американский велосипедный бренд из Калифорнии, выпускающий легкие, ударопрочные и электронные велосипеды. Благодаря передовому композитному материалу из углеродного волокна и инновационному производству с помощью 3D-печати, каждая деталь электрического велосипеда Superstrata изготавливается на заказ для клиентов в соответствии с их размерами и стилями езды.

Superstrata идеально подходит для открытых дорог. Каждая деталь изготавливается индивидуально в соответствии с 18 точными измерениями, обеспечивая индивидуальную посадку для велосипедистов.





Компания также модернизировала процесс изготовления композитных материалов, используя термопластичные углеродно-волокнистые композиты, которые встречаются в современных самолетах. Результатом является лучшая ударопрочность электрического велосипеда.

Отмечается, что в Superstrata Ion установлена батарея с мощностью до 350 кВт в час. Это позволяет велосипеду проехать дополнительные 56 км без подзарядки.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Tesla оказались в самом низу американского рейтинга качества.

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