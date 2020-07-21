Зеленский не видит опасности в 5G-интернете

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Президент Украины Владимир Зеленский не видит причин запрещать 5G-интеренет, поскольку эта технология не представляет угрозы для человека. Об этом сообщает портал Контракты.ua со ссылкой на “Радио свобода“.

Онлайн-петицию с просьбой запретить на територии Украины технологию 5G подписали более 25 000 человек. Они уверены, что сильное электромагнитное излучение может нанести вред окружающим.

Зеленский выразил уважение к тем, кто подписал петицию, но заверил, что нет необходимости запрещать 5G. Президент подчеркнул, что эта технология безвредна при соблюдении всех технических требований. Такой же позиции придерживается и Европейский парламент.

Влияние на людей электромагнитных полей изучает специальная международная комиссия ICNIRP. На даный момент уже существуют рекомендации по предельно допустимым нормам электромагнитного излучения. Технология 5G этим нормам соответствует.

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что технология 5G позволит подключить миллиарды устройств к домам украинцев, школам и городам. Она будет способствовать развитию телемедицины, автономных автомобилей, интернета вещей и роботизации вредного производства.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине хотят запретить вышки 5G.

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