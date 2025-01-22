Заблокировано в России, но есть в Украине: что доступно YouTube-блогерам

Украинские ютуберы снова получат свои заслуженные награды от YouTube после нескольких лет перерыва, связанного с войной. Благодаря совместным усилиям Министерства цифровой трансформации и Google, ограничения на доставку кнопок для украинских контент-мейкеров сняты. Теперь украинские создатели контента смогут получить серебряные, золотые и бриллиантовые кнопки за достижения. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

YouTube. Фото из открытых источников

После продолжительного перерыва YouTube возобновляет доставку наград для украинских контент-мейкеров. С января 2025 года ютуберы смогут получить престижные кнопки серебряную, золотую и бриллиантовую, в зависимости от количества подписчиков на их каналах. Этот шаг стал возможным благодаря активному сотрудничеству между Министерством цифровой трансформации и Google, после того как украинские креаторы обратились за помощью.

Серебряная кнопка вручается за 100 000 подписчиков, золотая – за 1 миллион, а бриллиантовая – за 10 миллионов. Однако следует отметить, что находящиеся под санкциями страны, такие как Россия, Беларусь, Иран и Северная Корея, не получают эти награды.

“Возвращение наград – важный сигнал поддержки для украинского сообщества YouTube. Благодарны команде Google за эффективное сотрудничество”, – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что известный ютубер MrBeast , удививший мир многочисленными амбициозными проектами, на этот раз превзошел себя. Он арендовал Большие пирамиды Гизы для создания нового видео на своем канале. Как рассказал MrBeast, он получил разрешение на 100 часов полного доступа ко всем трем главным пирамидам: Хуфу, Хефрена и Микерина. Блогер заявил, что снимет видео, где вместе с друзьями будет исследовать секретные комнаты, коридоры и гробницы. Он планирует показать зрителям те части пирамид, которые до сих пор оставались недоступными широкой публике.