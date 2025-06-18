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WhatsApp изменится к худшему: что нового появится в мессенджере

В мессенджере WhatsApp появится реклама и платные подписки на каналы.

сегодня, 17:00
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Автор:
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Slava Kot

Самый популярный мессенджер мира WhatsApp готовится к существенным изменениям в новом обновлении. В приложении в скором времени появится реклама, а также возможность подписки на каналы за ежемесячную плату. Компания Meta таким образом хочет превратить WhatsApp из простого мессенджера в полноценную платформу для контента и бизнеса.

WhatsApp изменится к худшему: что нового появится в мессенджере

WhatsApp готовит обновления. Фото: The Guardian

Одно из ключевых изменений WhatsApp заключается в поэтапном внедрении рекламы. По плану разработчиков, вкладка реклама будет отображаться на вкладке "Обновление" в разделах "Статус" и "Сообщества". Бизнес сможет размещать платную рекламу в статусах, а пользователи смогут связаться с компаниями непосредственно из рекламного объявления. Хотя точные сроки запуска не оглашены, ожидается, что первые рекламные сообщения появятся уже в ближайшие месяцы.

Пока реклама ограничится вкладкой "Обновление" и не затронет личных чатов. То есть те, кто пользуется WhatsApp исключительно для личного общения, смогут продолжать это делать без навязчивых изменений.

Еще одно новшество WhatsApp станут подписки на каналы. Пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту выбранных каналов за ежемесячную плату.

Новые функции позволят компании Meta монетизировать мессенджер WhatsApp, долго остававшийся без рекламы в отличие от Facebook или Instagram.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мессенджер WhatsApp окажется под серьезным ударом из-за Илона Маска.

Также "Комментарии" писали, что Microsoft закрыл легендарный мессенджер Skype, начавший свою работу в 2003 году.



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