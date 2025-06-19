Впервые за всю историю: миллиарды паролей соцсетей оказались беззащитными

Эксперты обнаружили беспрецедентную утечку — в открытом доступе оказались данные 16 миллиардов аккаунтов. Среди скомпрометированных сервисов — Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, разные VPN-провайдеры, разработчики и даже некоторые государственные учреждения, пишет Forbes.

Фото: из открытых источников

Всего зафиксировано 30 отдельных баз данных, каждая из которых содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 миллиарда записей. Большинство этих данных раньше не были публичными, поэтому это свежая утечка. Исключение — база со 184 миллионами паролей, известная еще в мае.

Во многих случаях пароли структурированы в виде URL-адресов с логинами, что делает их удобными для фишинговых атак и похищения аккаунтов.

Аналитики считают, что истоки стали следствием деятельности нескольких хакеров, работавших в разное время, однако данные были собраны и объединены только в этом году.

В ответ Google рекомендует пользователям переходить на ключи доступа заместо паролей, а ФБР предупреждает об угрозы нажатия на подозрительные ссылки в сообщениях.

"Измените свои пароли, используйте менеджеры паролей и внедряйте ключи доступа. Не ждите, пока ваши данные станут частью этих масштабных утечек — позаботьтесь о безопасности уже сейчас", — призвал автор статьи Дэйви Виндер.

Напомним, что ранее в этом году в сеть попали конфиденциальные данные советников Дональда Трампа.

Портал "Комментарии" уже писал, что ваш пароль – это главный барьер между вашими личными данными и хакерами. Однако, если он слишком прост, этот барьер скорее похож на бумажную перегородку. Искусственный интеллект проанализировал миллионы сломанных аккаунтов и определил 10 самых плохих паролей, которые хакеры могут подобрать всего за несколько секунд.