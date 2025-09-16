Википедия может скоро исчезнуть: что задумал Маск

Крупнейшая онлайн-энциклопедия мира Википедия может утратить свой статус главного источника знаний. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул на создание Grokpedia (Грокпедия), платформы, созданной на основе искусственного интеллекта Grok, которая должна стать конкурентом Википедии.

Илон Маск хочет создать Грокпедия, как альтернативу Википедии. Фото из открытых источников

Илон Маск в подкасте All-In рассказал, что его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI создает инструменты в рамках своего чат-бота Grok для автоматического обнаружения неточностей в онлайн-контенте и переписывания их в более чистые и надежные записи.

"В Википедии много великолепного контента, но он не лишен ошибок или предвзятости. Grok может помочь это исправить", — сказал Маск.

По его словам, Grokpedia будет отличаться от классической проверки фактов. Вместо редактирования сообществом информацию будет "очищать" искусственный интеллект, синтезируя более "объективную" версию знаний.

Версия Grok 3.5, запущенная летом 2025 года, работает на суперкомпьютере Colossus, базирующемся более чем на 100 000 графических процессорах Nvidia H100. Это позволяет системе обрабатывать данные в режиме реального времени и оперативно обновлять знания. По мнению Маска, именно эта функция дает Грокпедия преимущество над Википедией, которая не может обеспечить мгновенное обновление информации. Если проект Маска реализуется, он может стать самым серьезным вызовом для Википедии.

Маск неоднократно выражал недовольство Википедией. Миллиардер считает, что статьи в крупнейшей онлайн-энциклопедии обезображены, содержат полуправду и идеологические предубеждения. Еще в 2023 году Маск обвинил энциклопедию в политической заангажированности, а в 2024 предложил 1 млрд долларов, чтобы Википедия сменила название на "Dickipedia".

В январе 2025 года Маск обвинил Википедию в распространении пропаганды.

"Поскольку Википедия принимает пропаганду от признанных СМИ как "действительный" источник, энциклопедия неизбежно станет продолжением этой пропаганды", — написал Маск в соцсети X.

С тех пор Маск призывает своих сторонников прекратить финансовую поддержку Фонда Викимедиа.

