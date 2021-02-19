В Украине могут запретить TikTok: названы причины

Работу популярной во всем мире социальной сети TikTok могут ограничить на территории Украины. О таком заявлении уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы сообщило издание "УНН".

В Украине могут запретить TikTok из-за влияния на детей. Фото из открытых источников

Как объясняет Кулеба, администрация соцсети никоим образом не контролирует публикацию контента, который может повлиять на детей. Особое внимание на TikTok чиновники обратили после нескольких несчастных случаев, что на днях произошли в Украине. Напомним, в Боярке, например, двое несовершеннолетних девочек, вдохновившись предложением одного из блогеров соцсети, решили выполнить рекомендации и выпили значительное количество предложенных лекарств. Доза дротаверина стала смертельной для одной из семиклассниц, другая в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

Комментируя ситуацию, Николай Кулеба сообщил, что на размышления относительно вероятного блокирования TikTok на территории Украины его подтолкнула реакция родителей и учителей. По словам чиновника, глава одной из школ Киевской области сообщила, что документ из более чем 10 тыс. подписями взволнованных родителей, которые требуют запретить работу социальной сети в стране.

По мнению Кулебы, в подобной практике не будет ничего удивительного, ведь такие меры принимаются по всему миру. В частности, работа TikTok ограничивалась, как минимум в Италии (после того, как в стране умерла 13-летняя девочка, пытаясь повторить популярный челлендж, связанный с удушением) и Соединенных Штатах.

"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимался. Но это должен делать провайдер — владелец TikTok обязан так же, как в Facebook или Youtube, контролировать контент и не позволять обнародования деструктивного контента", — пояснил Кулеба.

К сожалению, подобных мер администрация соцсети предпринимать не собирается. Решение же о запрете TikTok в государстве должны поддержать народные депутаты. Впрочем, при наличии нужного проекта закона, полагает Николай Кулеба, его вполне могут проголосовать в Верховной Раде. Сам же детский омбудсмен, к сожалению, сделать такой шаг не может — его полномочия для подобных действий ограничены.

Напомним, после появления смертельно опасного TikTok-флешмоба "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет" корреспонденты "Комментариев" обратились к психологам за советами. Какие рекомендации для родителей предоставили специалисты, можно подробно узнать в нашем материале.

Кроме того, ранее на портале сообщалось, что TikTok также могут запретить и на территории Российской Федерации. Правда, здесь подобное решение собираются принять за политических взглядов.



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