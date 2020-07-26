В Телеграме появилась новая функция

В популярном мессенджере Телеграм теперь можно делать видеозвонки. Об этом сообщает "Экономическая правда".

На данный момент функция доступна лишь для IOS. Для использования необходимо загрузить с App Store последнюю версию месенджера. Затем 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы активировать Debug-меню. Далее в данном пункте нужно активировать Experimental Feature. После этого в меню диалога с пользователем появится возможность совершить видеозвонок.

Важно, что у другого участника беседы также должен быть активирован Experimental Feature.

Ранее "Комментарии" в рамках нового спецпроекта "Срываем маски" пообщались с совладельцем популярного телеграм-канала "Резидент". В чем феномен анонимных политических каналов, стоимость которых достигает миллионов долларов, почему телеграм-каналы не могут себе позволить публиковать фейки и кто "сливает" им инсайды из главных кабинетов государства. Об этом и многом другом – в нашем эксклюзивном интервью





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