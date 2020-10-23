В Telegram обнаружили платную сеть ботов порно-дипфейков

В Telegram нашли платную экосистему ботов, которые подделывают фотографии обнаженных знаменитостей. По данным компании Sensity, боты DeepNude сгенерировали фото уже около 104 000 женщин. Об этом сообщает The Verge .

Фото: itc.ua

В условиях пандемии количество запросов увеличилось почти в три раза. Исследование компании показало, что пользователи чаще просят сделать фото знакомых женщин, а не знаменитостей. В отчете указано, что большинство пользователей являются подростками, так как на поддельных снимках несовершеннолетние. Создать дипфейк можно и бесплатно, однако некоторые части тела будут недоступны глазу пользователя. 100 полноценных изображений с доступом на 7 дней будут стоить около 37 грн.

Отмечено, что 70% пользователей проживают в Украине, России, Беларуси и других странах СНГ. В англоязычных странах спрос значительно меньше.

Так как большинство фото принадлежат несовершеннолетним, компания обратилась к Telegram за разъяснениями относительно легальности распространения такого контента.

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