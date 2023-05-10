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В США уничтожили шпионскую программу России, действовавшую в 50 странах

Российское вредоносное программное обеспечение, действовавшее в течение 20 лет, было уничтожено благодаря службам США.

сегодня, 13:35
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Автор:

Slava Kot

Представители Министерства юстиции США заявили 9 мая, что власти США, консультируясь с союзниками, отключили усовершенствованную вредоносную компьютерную программу. Ее использовала российская разведка для кражи секретных данных из США и стран НАТО более 20 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

В США уничтожили шпионскую программу России, действовавшую в 50 странах

США уничтожили российскую шпионскую программу. Фото из открытых источников

По словам представителя ФБР, российские спецслужбы ФСБ использовали программное обеспечение под названием Snake (змея), которое позволяло похищать конфиденциальную информацию из правительственных учреждений США, НАТО, оборонных компаний, МИД, СМИ и исследовательских центров.


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В целом российская программа использовалась для похищения интеллектуальной и конфиденциальной информации более чем в 50 странах.

"Мы считаем, что это самая совершенная вредоносная программа, которую использует ФСБ в шпионских кампаниях", — сказал представитель ФБР.

Snake смог долгое время избегать обнаружения США через два нестандартных протокола шифрования. Однако американские службы более 10 лет изучали Snake и наконец-то смогли обнаружить и дешифровать российское вредоносное программное обеспечение. Такие действия позволили Соединенным Штатам опережать цели Snake.

9 мая спецслужбы США использовали собственную цифровую разработку Perseus, уничтожившую шпионскую программу России.

"Правоохранительные органы США нейтрализовали один из самых совершенных российских инструментов кибершпионажа, который использовался в течение двух десятилетий для продвижения авторитарных целей России", — сообщила заместитель генерального прокурора Лизы Монако.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "российское НАТО" на грани развала: Путин разочаровывает своих союзников.

Также "Комментарии" писали о попытках России наладить производство иранских дронов в Беларуси.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/05/09/doj-dismantles-russian-spy-tool-00095959
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