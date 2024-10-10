В США хотят разделить Google: какая причина

Правительство США усиливает давление на Google, которую считает монополистом из-за ее доминирования на рынках поисковых систем и браузеров. Министерство юстиции рассматривает возможность обращения в суд с требованием принудительного разделения компании из-за нарушения антимонопольного законодательства.

В США хотят разделить Google. Фото из открытых источников

Антимонопольные органы заявили, что более десяти лет Google контролировал ключевые каналы распространения информации, что оставляло конкурентам мало шансов бороться за пользователей. Основное внимание дела сосредоточено на многомиллиардных соглашениях, обеспечивающих Google статус поисковой системы по умолчанию в таких браузерах, как Safari на Apple iPhone и Firefox.

Судья Амит Мехта уже подтвердил монополию Google на рынке поисковиков и указал, что компания использовала нечестные средства защиты от конкурентов. В то же время в своем 280-страничном постановлении судья неоднократно подчеркивал преимущество Google над другими поисковыми системами.



Как следствие, антимонопольные органы рассматривают "структурные меры" – то есть принудительное отделение частей компании. В частности, речь идет о продаже от Google браузера Chrome, операционной системы Android или Google Play. Кроме рассмотрения вопроса разделения бизнеса, правительство США предлагает обязать компанию предоставить доступ к данным для конкурентов в сфере поисковых систем и искусственного интеллекта.

Компания Google заявила о планах обжаловать решение, однако процесс апелляции может занять несколько лет.

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