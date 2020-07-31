В правительстве рассказали, когда в Украине заработает 5G-интернет

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Татьяна Веремеева
В Украине 5G-интернет начнут вводить не ранее 2022 года, и поначалу он
будет только в крупных городах. Об этом сообщил заместитель министра цифровой
трансформации Александр Шелест в эфире телеканала ДОМ, передает "Корреспондент".
"Я надеюсь, что аукционы смогут быть проведены, если частоты будут
освобождены, в конце следующего года. И с 2022 года начнется плавное внедрение
в Украине. Но первыми будут самые крупные города", – сказал чиновник.
Он также добавил, что затем, в зависимости от потенциала развития, 5G могут
вводить на территории других областей.
Напомним, до полноценного развёртывания сети 4G в
Украине ещё далеко (на сегодня ею пользуется всего 8% украинцев), однако власть
решила не останавливаться на достигнутом и осчастливить население связью
последнего поколения.
Также "Комментарии" писали, что городское руководство
столицы Японии, Токио, определило места проведения предстоящих Олимпийских и
Паралимпийских игр в качестве приоритетных областей для внедрения стандарта
связи следующего поколения. 5G-покрытие
поможет обеспечить высокоскоростную связь в большом объёме.
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