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В правительстве рассказали, когда в Украине заработает 5G-интернет

Новый стандарт появится не раньше 2022 года

сегодня, 21:09
Автор:

Татьяна Веремеева
В правительстве рассказали, когда в Украине заработает 5G-интернет

В Украине 5G-интернет начнут вводить не ранее 2022 года, и поначалу он будет только в крупных городах. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест в эфире телеканала ДОМ, передает "Корреспондент".

"Я надеюсь, что аукционы смогут быть проведены, если частоты будут освобождены, в конце следующего года. И с 2022 года начнется плавное внедрение в Украине. Но первыми будут самые крупные города", – сказал чиновник.

Он также добавил, что затем, в зависимости от потенциала развития, 5G могут вводить на территории других областей.

Напомним, до полноценного развёртывания сети 4G в Украине ещё далеко (на сегодня ею пользуется всего 8% украинцев), однако власть решила не останавливаться на достигнутом и осчастливить население связью последнего поколения.

Также "Комментарии" писали, что городское руководство столицы Японии, Токио, определило места проведения предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве приоритетных областей для внедрения стандарта связи следующего поколения. 5G-покрытие поможет обеспечить высокоскоростную связь в большом объёме. 


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