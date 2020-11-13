В Instagram и в Facebook появится долгожданная функция

Пользователи сервисов Facebook Messenger и Instagram получат возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Об этом сообщают разработчики Facebook.

Исчезающие сообщения напоминают аналогичную функцию в других мессенджерах, но имеют и свои отличия. В режиме Vanish Mode сообщение удаляется после того, как собеседник вышел из диалога. Пользователь будет предупрежден, если его собеседник сделал скриншот беседы в секретном режиме.

Facebook Messenger уже получил подобную опцию для чатов, пока она доступна только для США. В Instagram секретные чаты появятся в ближайшее время.

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