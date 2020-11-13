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В Instagram и в Facebook появится долгожданная функция

В Instagram и в Facebook в ближайшее время появятся исчезающие сообщения

сегодня, 14:50
Автор:

Владимир Лавский

Пользователи сервисов Facebook Messenger и Instagram получат возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Об этом сообщают разработчики Facebook.

В Instagram и в Facebook появится долгожданная функция

Исчезающие сообщения напоминают аналогичную функцию в других мессенджерах, но имеют и свои отличия. В режиме Vanish Mode сообщение удаляется после того, как собеседник вышел из диалога. Пользователь будет предупрежден, если его собеседник сделал скриншот беседы в секретном режиме.

Facebook Messenger уже получил подобную опцию для чатов, пока она доступна только для США. В Instagram секретные чаты появятся в ближайшее время.

Как ранее сообщали "Комментарии", неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях. 



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Источник: https://messengernews.fb.com/2020/11/12/swipe-up-discover-vanish-mode-for-messenger-and-instagram/
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