В Facebook новые изменения: запустили ленту для "друзей" без рекламы и рекомендаций

Компания Meta запустила новую функцию для Facebook. Это лента "Друзья", в которой отсутствует реклама и рекомендации алгоритмов соцсети. В Facebook заявили, что новая вкладка "Друзья" призвана вернуть платформе ее начальную социальную роль, когда общение между друзьями было главным элементом для пользователей.

Facebook запустил фильм для "друзей". Фото из открытых источников

Ранее вкладка "Друзья" была местом для управления запросами на дружбу, но теперь Facebook сменил ее. Она получила новый формат, где нет спонсируемого контента, публикаций из групп и навязчивых рекомендаций. Теперь ленте "Друзья" будут отображаться истории ваших контактов в Facebook, их публикации, видео, дни рождения и приглашения друзей.

Сейчас новая функция Facebook доступна в США и Канаде, однако впоследствии появится и в других регионах.

Meta пытается решать проблему чрезмерного алгоритмического контента, часто вытесняющего личные сообщения друзей. Критики соцсети неоднократно отмечали, что современный Facebook напоминает больше платформу для вирусного контента, а не место для общения.

"Общение с друзьями стало частью Facebook с момента его запуска. С годами Facebook развивался, чтобы удовлетворить изменяющиеся потребности и создал лучший в своем классе опыт в группах, видео и т.д., но магия друзей исчезла. В течение года мы добавим несколько функций на Facebook, начиная с обновленной ленты "Друзья"", — заявили в Facebook.

Чтобы активировать новую ленту "Друзья", нужно нажать на фото профиля в Facebook. Открыть "Настройки и конфиденциальность", "Настройки" и перейдите в раздел "Панель вкладок". Там нужно выбрать "Друзья" и закрепить вкладку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Meta выплатит Дональду Трампу 25 млн долларов за блокирование страниц в социальных сетях.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцев обманывают в Facebook с использованием темы войны.